Wetterpatenschaften Wieso Hochs und Tiefs einen Namen haben

Seit 2002 werden von der Freien Universität in Berlin Wetterpatenschaften angeboten. Am Ende des Vorjahres beginnt in der Regel der Verkauf eines Platzes auf der Namensliste. Innerhalb eines Jahres werden im Schnitt etwa 50 bis 60 Hochdruckgebiete und 130 bis 150 Tiefdruckgebiete benannt. Die Namensgebung erfolgt alphabetisch. In geraden Jahren werden männliche Namen für die Hochs und weibliche Namen für die Tiefs verwendet. In ungeraden Jahren wird gewechselt. 2024 tragen die Hochs dementsprechend männliche Namen und die Tiefs weibliche.