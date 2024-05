Spektakel am Himmel „Extremer Sonnensturm“ beschert Deutschland und NRW strahlende Polarlichter

Frankfurt · In der Nacht zu Samstag ist nach Angaben von US-Fachleuten der erste „extreme“ Sonnensturm seit 2003 registriert worden. An vielen Orten der Welt waren Polarlichter zu sehen – auch in Deutschland und NRW.

11.05.2024 , 10:54 Uhr

29 Bilder Strahlende Polarlichter in Deutschland 29 Bilder Foto: dpa/Lando Hass

(csi/AFP)