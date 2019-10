Protest der Klima-Aktivisten : „Extinction Rebellion“ sorgt für Verkehrschaos in Berlin

Foto: dpa/Paul Zinken Die Zufahrten zur Siegessäule in Berlin sind blockiert.

Berlin Umweltschutz-Aktivisten haben am Montagmorgen Teile des Verkehrs in Berlin lahmgelegt. Rund tausend Demonstranten haben die Straße des 17. Juni zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule sowie den Großen Stern blockiert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Verkehrsinformationszentrale Berlin bittet Autofahrer, den Bereich um den Tiergarten weiträumig zu umfahren. Die Straße zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule haben Demonstranten blockiert. Die Anhänger der Bewegung „Extinction Rebellion“ wollen dort auf die drohende Klimakatastrophe und das Artensterben aufmerksam machen. Die Aktion sorgt in Berlin für Chaos, rund 1000 Demonstranten sollen sich bereits gegen 5 Uhr am Montagmorgen an der Straße eingefunden haben.

Die Demonstranten hatten bereits am Wochenende ein „Klimacamp“ im Regierungsviertel zwischen Reichstag und Kanzleramt aufgeschlagen und angekündigt, den Verkehr lahmlegen zu wollen. Geplant ist eine ganze Woche der Rebellion, Aktivisten wollen auch in Großstädten anderer Länder protestieren, darunter in London, Paris, Madird, Amsterdam und New York. Wie die Aktivisten vorgehen, wollen sie erst Minuten vorher bekanntgeben, angemeldet sind ihre Aktionen zumeist nicht.

Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) verurteilte die Protestblockaden der Klima-Aktivisten in einem Fernsehauftritt am Montagmorgen. „Das geht natürlich gar nicht“, sagte Braun im „Morgenmagazin“ des ZDF. „Das Anliegen des Klimaschutzes, das teilen wir ja alle“, argumentierte der CDU-Politiker. Doch die Ankündigung gefährlicher Eingriffe in den Straßenverkehr sei nicht akzeptabel.

Die FDP warnte vor antidemokratischen Zügen der Bewegung. „Über die extremen Forderungen zum Klimaschutz hinaus stellen Aktivisten der Gruppierung offen die Demokratie in Frage“, sagte Parteichef Christian Lindner der Deutschen Presse-Agentur. „Klimaaktivisten und Grüne sollten sich von den antidemokratischen und teils totalitären Äußerungen aus dieser Gruppierung distanzieren.“ Klimaschutz sei keine Entschuldigung für Gewalt, die bei Blockaden ihren Ausgangspunkt nehme, sagte der Liberale.

Auch der Grünen-Politiker Boris Palmer kritisierte „Extinction Rebellion“. „Es gibt gute Gründe, endlich entschiedenes Handeln für den Klimaschutz zu fordern. Wer aber Demokratie und Rechtsstaat dafür über Bord wirft, wird ziemlich sicher auch den Kampf gegen den Klimawandel verlieren. Protest ja, Rebellion nein“, sagte der Tübinger Oberbürgermeister der „Bild“-Zeitung.

Zu Staus kam es am Montagmorgen nicht nur im Bereich um die Siegessäule, sondern auch am Flughafen Tegel. Der Grund: Polizisten kontrollierten dort Busse. Ziel ist es, zu verhindern, dass Klima-Aktivisten auch die Zufahrten zum Flughafen blockieren. Weitere Aktionen der Gruppe in Berlin sollen folgen, für Montagmittag ist etwa eine Veranstaltung am Potsdamer Platz geplant.

(cka/dpa/epd)