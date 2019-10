Protest an der Siegessäule : Extinction Rebellion will Verkehr in Berlin auch am Dienstag blockieren

Extinction Rebellion will Verkehr in Berlin auch am Dienstag blockieren

Berlin In Berlin hat die Polizei mit der Räumung der Straßenblockade von Klimaaktivisten des Bündnisses Extinction Rebellion am Potsdamer Platz begonnen. Der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei sieht die Straßenblockaden durch die Versammlungsfreiheit gedeckt.

Der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei Oliver Malchow sieht die bislang friedlichen Straßenblockaden der Umweltprotestler durch die Versammlungsfreiheit gedeckt. "Die Störungen wird man nicht verhindern können. Ich hoffe nur, dass sie in dem Rahmen wie am Montagvormittag in Berlin bleiben", sagte Malchow unserer Redaktion. Es könne aber auch der Punkt kommen, an dem die Polizei sage: "jetzt ist Schluss mit Auf-der-Straße-Sitzen" - zum Beispiel, wenn sich die Demonstranten selbst gefährdeten oder wenn sie die Arbeit von Geschäftsleuten einschränkten.

Extinction Rebellion will mit Aktionen sogenannten zivilen Ungehorsams den Druck auf die Regierungen erhöhen, mehr gegen den Klimawandel zu tun. Auch in mehreren anderen Ländern gingen die Klimaaktivisten am Montag auf die Straße. Blocken gab es dabei unter anderem auch Im australischen Sydney und Wellington in Neuseeland. In London gab es mehr als 130 Festnahmen. In den kommenden beiden Wochen plant das Aktionsbündnis Proteste in rund 60 Städten rund um den Globus.