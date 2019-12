Großeinsatz im Harz : Explosion in Blankenburg wohl von Gasflaschen ausgelöst

Blankenburg Die schwere Explosion in Blankenburg ist möglicherweise durch Gasflaschen ausgelöst worden, die in einer Wohnung gelagert wurden. Laut Polizei wurden neben Flüssiggasbehältern auch Geräte zum Heizen mit Gas gefunden.

Das sagte Frank Götze von der Polizei im Harzkreis am Freitag auf einer Pressekonferenz. Das Haus sei nicht ans Gasnetz angeschlossen gewesen, sondern werde mit Fernwärme beheizt. Hinweise auf Sprengstoff habe die Polizei in dem Haus zunächst nicht gefunden, sagte Götze.

Um 8.55 Uhr sei der Notruf bei der Feuerwehr eingegangen, berichtet Blankenburgs Bürgermeister Heiko Breithaupt. "Ein Bild der Verwüstung", so schildert er seinen ersten Eindruck an der Bertolt-Brecht-Straße. Drei bewusstlose Menschen hätten in der Nähe des Gebäudes gelegen. "Es hat sich augenscheinlich um eine Explosion gehandelt, die sich sowohl in den Innenhof als auch straßenseitig entwickelt hat", so Breithaupt weiter.