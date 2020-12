Polizei sucht Zeugen : Explosion durch Feuerwerk in Einkaufszentrum in Hamburg

Explosion durch Feuerwerk in Einkaufszentrum in Hamburg

Hamburg Ein Mann hat in einem Hamburger Einkaufszentrum einen mutmaßlich illegalen Feuerwerkskörper gezündet. Durch die Explosion wurden Gebäudeteile und Mobiliar beschädigt.

Die Hamburger Polizei sucht nach einer Explosion in einem Aufenthaltsraum eines Einkaufszentrums nach Zeugen. Nach Angaben der Polizei war am Dienstagnachmittag von einem Unbekannten ein mutmaßlich illegal gekaufter Feuerwerkskörper im Stadtteil Steilshoop gezündet worden. Durch die Wucht der Detonation wurden feste Gebäudeteile und Mobiliar erheblich beschädigt, wie es am Mittwoch hieß. Da sich keine Menschen in dem Raum befunden haben, wurde niemand verletzt. Der Täter konnte unerkannt flüchten.