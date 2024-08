Hausrecht Experte rät zu Schwimmbad-Verbot für „Handy-Eltern“

„Für die Kinder geht es dabei um Leben oder Tod“, sagte er. Die Kinder könnten in sehr kurzer Zeit ertrinken. Ein komplettes Handy-Verbot im Bad sei nicht durchsetzbar. „Dann hätten wir keine Kunden mehr.“ Bäder werben aber in Flyern dafür, das Handy in der Tasche zu lassen und die Kinder ins Wasser zu begleiten. Die Deutsche Gesellschaft für das Badewesen mit Sitz in Essen vertritt als Verband nach eigenen Angaben rund 1000 Badbetreiber in Deutschland.