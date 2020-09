Lübcke-Prozess : Ex-Verteidiger schweigt zu Vorwürfen

Frankfurt/Kassel Der frühere Verteidiger des Hauptangeklagten im Mordfall Lübcke, Frank Hannig, war vor Gericht als Zeuge geladen. Angesichts einer drohenden Strafverfolgung wegen eines mutmaßlich erfundenen Geständnisses, hat er die Aussage fast komplett verweigert.

Der Dresdener Rechtsanwalt äußerte sich nur zu der Frage, wie er an das Mandat gekommen sei, E. zu vertreten: Demnach rief ihn ein unbekannter Angestellter der Justizvollzugsanstalt Kassel an. Dort saß Ernst nach seiner Verhaftung. Er soll den Kasseler Regierungspräsidenten in der Nacht auf den 2. Juni 2019 vor Lübckes Wohnhaus in Nordhessen getötet haben. Der Generalbundesanwalt geht von rechtsextremen Motiven aus.