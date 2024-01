Prozess Ex-„Die Basis“-Kanzlerkandidat streitet Untreuevorwürfe vor Gericht ab

Auf die Vorwürfe entgegnete Fuellmich in seiner Einlassung, dass er stets bereit und in der Lage gewesen sei, das Geld an die Stiftung zurückzuzahlen. Er habe Immobilien im Wert von mehreren Millionen Euro als Gegenwert gehabt. Unter anderem habe er 200.000 bis 250.000 Euro in einen Whirlpool und einen Pool an seinem Haus investiert, um den Wert zu steigern. Es sei zudem mit der Mitgesellschafterin, die ihm die Darlehen genehmigte, besprochen gewesen, das Geld verschwinden zu lassen. Es sollte so vor der vermeintlich drohenden Pfändung von Konten der Stiftung geschützt werden. Zu den Corona-Soforthilfen sagte er, dass seine Kanzlei zu der fraglichen Zeit tatsächlich existenzbedroht gewesen sei.