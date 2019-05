Werbevideo zur Europawahl 2019 : Mit Schmerz, Blut und Freude Wähler mobilisieren

Düsseldorf Fast 33 Millionen Mal wurde das Video bereits aufgerufen: Ein neuer Werbespot zur Europwahl zeigt Kinder, deren Zukunft eng mit der Zukunft Europas verbunden ist. Freude, Schmerz und Angst zeigt der Film dabei in Nahaufnahme – das gefällt nicht jedem.

„Heute komme ich auf die Welt – wie Tausende Kinder in ganz Europa“, mit den Worten einer Kinderstimme startet das etwa dreiminütige Video mit dem Titel „Wähle deine Zukunft – Europawahl am 26. Mai“, veröffentlicht auf dem Account des Europäischen Parlaments. Die Stimme begleitet von dort an in englischer Sprache und mit deutschen Untertiteln verschiedene Paare bei der Geburt ihres Kindes. Alles ist mit einer einfühlsamen Melodie unterlegt.