Zu wenig Ehrgeiz, zu hohe Ansprüche : Europapark-Chef kritisiert junge Bewerber mit deutlichen Worten

Düsseldorf Der beliebteste Freizeitpark des Landes hat ein großes Personalproblem. Europapark-Geschäftsführer Roland Mack sieht die Gründe für den Mangel insbesondere in der Arbeitseinstellung und den aus seiner Sicht viel zu hohen Ansprüchen der jungen Bewerber-Generation. Auch beim Thema Home Office ist er skeptisch.

Auch den Europapark hat die Corona-Pandemie hart getroffen: Nicht nur ausbleibende Einnahmen, sondern auch ein großes Loch in der Personaldecke des Themenparks in Rust, Baden-Württemberg haben die Krisenjahre zurückgelassen. Der Neubeginn gestaltet sich für Geschäftsführer Roland Mack offenbar schwierig, neues Personal scheint Mangelware zu sein. Doch was sind die Gründe dafür? Schlechte Bezahlung oder unattraktive Arbeitszeiten? Weder noch, ist Mack sich sicher.