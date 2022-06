Europäischer Vergleich​: Deutsche Badegewässer schneiden bei Wasserqualität recht gut ab​

Die Umweltagentur EEA präsentierte ihren jährlichen Badegewässer-Bericht, in dem es um die Wasserqualität in europäischen Seen, Flüssen und Küstengewässern geht. Foto: dpa/Peter Kneffel

Kopenhagen Die Umweltagentur EEA hat Seen, Flüsse und Küstengewässer in ganz Europa auf ihre Wasserqualität eingestuft. Die Bundesrepublik liegt im oberen Mittelfeld. Den europäischen Spitzenplatz belegt jedoch ein anderes deutschsprachiges Land.

Wer diesen Sommer in deutschen Badegewässern nach einer Abkühlung sucht, muss sich fast nirgendwo Sorgen vor Bakterien machen. Wie aus dem neuen Bericht der Europäischen Umweltagentur EEA hervorgeht, überzeugen Deutschlands Seen, Flüsse und Küstengewässer mit einer sehr guten Wasserqualität. So zeichneten sich 90,4 Prozent der 2021 analysierten Badegewässer in Deutschland durch exzellente Wasserbedingungen aus. Europaweit lag dieser Wert bei knapp 85 Prozent, während rund 95 Prozent der europäischen Gewässer die EU-Mindeststandards erfüllten.