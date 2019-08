Europa-Park Rust : Kette von Holzachterbahn reißt während der Fahrt

Rust Die Holzachterbahn „Wodan“ im Europa-Park erreicht eigentlich Geschwindigkeiten von bis zu 100 Stundenkilometern. Jetzt musste sie gestoppt werden - weil eine Kette gerissen war.

Wegen einer gerissenen Kette ist eine Holzachterbahn im Europa-Park in Rust bei Freiburg gestoppt worden. Die 24 Fahrgäste hätten bei dem Vorfall am Dienstag aussteigen können. Der Zug habe sich in Bodennähe befunden. Verletzt wurde niemand, wie eine Sprecherin des Freizeitparks mitteilte.