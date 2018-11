Eurojackpot zum neunten Mal in Folge nicht geknackt

Düsseldorf Der mit 90 Millionen Euro maximal gefüllte Eurojackpot ist am Freitag erneut nicht geknackt worden. In der zweiten Gewinnklasse wurden indes drei Deutsche über Nacht zu Millionären.

Damit besteht für Spieler der 18 europäischen Teilnehmerländer auch in der kommenden Woche die Möglichkeit, auf einen Schlag sehr reich zu werden, wie Westlotto am Abend mitteilte. Bei der Ziehung in Helsinki wurden die Gewinnzahlen 5-17-27-33-42 sowie die Zusatzzahlen 9 und 10 ermittelt.