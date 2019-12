Junge Frau gewinnt 30 Millionen : Eurojackpot-Gewinnerin ist gefunden

Wiesbaden Mehr als eine Woche nach der Auslosung hat sich die Gewinnerin des Eurojackpots gemeldet. Es handelte sich um eine alleinstehende junge Frau aus Hessen.

Die 30 Millionen Euro gehen an eine alleinstehende junge Frau aus dem Main-Kinzig-Kreis, wie Lotto Hessen am Donnerstag mitteilte. Der Jackpot war bereits vor mehr als einer Woche ausgelost worden . Die Frau habe sich nun gemeldet und teile sich den eigentlich 90 Millionen Euro hohen Gewinn vom 22. November mit einer Tippgemeinschaft und einem Ungarn. Die Frau habe die Spielquittung vorgelegt und ihre Bankverbindung für die Überweisung angegeben.

Was tun mit 30 Millionen Euro? „Ich würde mal sagen, ein Haus und ein Auto kaufen, aber da bleibt noch verdammt viel übrig. An Weihnachten werde ich in Ruhe darüber nachdenken, wer aus der Familie etwas bekommt und was ich alles kaufen und wie ich es anlegen möchte“, sagte sie den Angaben zufolge.