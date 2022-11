Lotto-Glück : Eurojackpot geknackt – 120 Millionen Euro gehen nach Berlin

Münster Ein Lottospieler oder eine Tippgemeinschaft aus Berlin hat den mit 120 Millionen Euro gefüllten Eurojackpot geknackt. Das teilte Westlotto am Dienstag nach der Ziehung in Helsinki mit.

Wie die Westdeutsche Lotterie am Dienstagabend in Münster mitteilte, tippte der Sieger oder die Siegerin in der Gewinnklasse eins die richtigen Gewinnzahlen 15, 17, 23, 35 und 38 sowie die Eurozahlen 4 und 9.