Ethikrat warnt KI darf menschliche Entscheidungen nicht ersetzen

KI in der Medizin ist einer von vier Bereichen, den der Ethikrat auf das Verhältnis zwischen Mensch und Maschine hin analysiert hat. Unter die Lupe genommen wurden auch die KI-Verwendung in der Schule, bei der Kommunikation und Meinungsbildung sowie in der öffentlichen Verwaltung. Im Oktober 2020 hatte der damalige Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) das Gremium darum gebeten, eine Stellungnahme zum Verhältnis „Mensch und Maschine“ zu erarbeiten. Zur Präsentation der 287 Seiten dicken Studie am Montag in Berlin bringt Buyx das Ergebnis auf den Punkt: „Der Einsatz von KI muss menschliche Entfaltung erweitern und darf sie nicht vermindern“, sagt die Medizinethikerin.