Todesfahrt von ICE 884 „Wilhelm Conrad Röntgen“ Zugunglück von Eschede mit 101 Toten jährt sich am Samstag zum 25. Mal

Das schwerste Zugunglück der deutschen Nachkriegsgeschichte ereignet sich um genau 10.58 Uhr an einem sonnigen Frühsommertag auf Höhe von Eschede in der Südheide. Auf der Fahrt von München nach Hamburg entgleist ICE 884 „Wilhelm Conrad Röntgen“ am 3. Juni 1998 und zerschellt an einer Brücke in der niedersächsischen Gemeinde, 101 Menschen sterben. Am Samstag jährt sich die Katastrophe zum 25. Mal. Was damals passierte und was danach geschah: