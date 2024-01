Acts aus Deutschland Max Mutzke und Marie Reim beim Eurovision-Vorentscheid

Der Kampf um den deutschen Startplatz beim Eurovision Song Contest (ESC) in Malmö dürfte spannend werden: Zu den neun Acts des deutschen Vorentscheids gehören die Sänger Max Mutzke und Ryk sowie die Sängerin Marie Reim, wie der Norddeutsche Rundfunk (NDR) am Freitag in Hamburg mitteilte. Mutzke (42) könnte dabei bereits zum zweiten Mal ESC-Luft schnuppern: 2004 hatte er mit „Can't Wait Until Tonight“ beim ESC in Istanbul den achten Platz erreicht. Marie Reim (23) ist die Tochter der Schlagersänger Michelle und Matthias Reim. Ryk (34) war bereits 2018 beim deutschen Vorentscheid dabei und schaffte da Platz 3.