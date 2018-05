Wetter in Deutschland: Es wird deutlich kühler und wechselhafter

Wetter in Deutschland

Gewitterwolken ziehen über eine von der Sonne beleuchtete Kirche in Bayern hinweg (Symbolfoto). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Offenbach Nach einer sommerlichen ersten Maihälfte legt der Frühling eine kleine Pause ein. In den kommenden Tagen werde es wechselhaft und deutlich kühler, sagte eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes am Montag.

Der Norden und teilweise der Westen Deutschlands zieht dabei die besseren Wetter-Karten: Dort soll es am Dienstag noch sonnig und trocken bleiben, während zuerst im Süden, dann in der Mitte und im Osten Schauer und Gewitter erwartet werden. Im Alpenraum kann es zu Dauerregen kommen, schwere Unwetter wie zuletzt am Sonntag drohen aber nicht.