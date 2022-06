Tote bei Zugunglück in Garmisch-Partenkirchen : „Es ist grauenvoll“

Garmisch-Partenkirchen Es ist der letzte Schultag vor den Pfingstferien als im oberbayerischen Garmisch-Partenkirchen eines der schwersten Bahnunglücke der letzten Jahre passiert. Ein Regionalzug entgleist. Es gibt Tote und viele Verletzte. In ganz Deutschland löste der Unfall Entsetzen aus.

Gegen 12.30 Uhr ist in der Urlaubsregion Garmisch-Partenkirchen ein Zug entgleist. Mehrere Doppelstock-Waggons des Regionalzugs kippen um, rutschen eine Böschung hinab und bleiben neben einer vielbefahrenen Bundesstraße liegen. Es ist eine Katastrophe, der sich die etwa 500 Retter stellen müssen: Bis zum Freitagabend zählen sie bei einem der schwersten Bahnunglücke der vergangenen Jahre in Deutschland mindestens vier Tote und etwa 30 Verletzte, darunter auch Kinder.

Rund 140 Menschen waren in dem Regionalexpress, als das Unglück geschah. Ein Sprecher des Landratsamtes Garmisch-Partenkirchen sagte, es sei nicht ausgeschlossen, dass um die Mittagszeit und somit zum Schulende viele Schüler in der Bahn waren. 15 Verletzte kamen in Krankenhäuser, 12 Hubschrauber waren dafür im Einsatz. Alle Altersgruppen seien unter den Verletzten, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. „Die Menschen werden durch die Fenster gezogen.“

Grauen am letzten Schultag - Tote bei Zugunglück in Garmisch-Partenkirchen

Für die Region um die Zugspitze bedeutet das Unglück in den kommenden Tagen auch verkehrstechnisch eine große Herausforderung - auf einer Strecke, die ohnehin als Nadelöhr für Urlauber und Ausflügler bekannt ist. Nun waren die Bundesstraßen 2 und 23 gesperrt, zudem der letzte Abschnitt der Autobahn 95 von München nach Garmisch-Partenkirchen. Am Freitag bildeten sich lange Staus in der Region an der Grenze zu Österreich. Am Samstag beginnen in Bayern die Pfingstferien.