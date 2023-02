In der Datenbank des NDR Erstmals gefälschte Hitler-Tagebücher online zu sehen

Laut den Recherchen des NDR war Kujau tiefer in ein neonazistisches Umfeld verstrickt als bislang bekannt. So habe Kujau bis in die frühen 80er Jahre hinein Kontakte zum Umfeld des Neonazi-Führers Michael Kühnen unterhalten, seinerzeit Leiter der später verbotenen Aktionsfront Nationaler Aktivisten (ANS). Kujau sei offenbar eng verbunden gewesen mit dem Pressesprecher Kühnens, Lothar Zaulich, mit dem er gemeinsam in den 70er Jahren Hitlerfälschungen verkaufte.