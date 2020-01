27-Jähriger vor dem Amtsgericht : Erster Prozess wegen Silvester-Ausschreitungen in Leipzig

Erster Prozess wegen Silvester-Ausschreitungen in Leipzig

Leipzig In der Silvesternacht kam es in Leipzig zu Zusammenstößen zwischen mutmaßlichen Linksextremisten und der Polizei. Ein Verdächtiger steht nun schon eine Woche später vor Gericht.

Wegen der Ausschreitungen in der Silvesternacht im linksalternativen Leipziger Stadtteil Connewitz steht am Mittwoch ein 27-Jähriger vor dem Amtsgericht. Ihm wird ein Angriff auf Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung vorgeworfen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll der 27-Jährige mitgemischt haben, als zu Silvester nach Mitternacht die Situation zwischen mutmaßlichen Linksextremisten und der Polizei eskalierte.

Mit dem schwerwiegendsten Tatverdacht aus der Silvesternacht - einem versuchten Mord an einem 38 Jahre alten Polizisten - hat der 27-Jährige allerdings nichts zu tun. Diese Angreifer sind noch nicht ermittelt.

Der Beamte war schwer am Ohr verletzt worden und musste mehrere Tage im Krankenhaus behandelt werden. Zwei weitere Polizisten erlitten bei der Attacke leichtere Verletzungen.

Polizist in Leipziger Silvesternacht aus niederen Beweggründen attackiert

Neue Details der Staatsanwaltschaft : Polizist in Leipziger Silvesternacht aus niederen Beweggründen attackiert

Die Polizei als Zielscheibe an Silvester - so viele Übergriffe gab es auf Beamte

Leipzig als mahnendes Beispiel : Die Polizei als Zielscheibe an Silvester - so viele Übergriffe gab es auf Beamte

Mehr Polizei in Hochburg der Linken

Silvestereinsatz in Leipzig

Silvestereinsatz in Leipzig : Mehr Polizei in Hochburg der Linken

Der frühere sächsische Justizminister Sebastian Gemkow hatte sich für beschleunigte Verfahren stark gemacht. Begründung: Die Strafe müsse auf dem Fuß folgen. 2019 gab es laut Ministerium in Sachsen bis Anfang Dezember 650 Anträge auf ein solches Verfahren, zwei Jahre zuvor waren es ganze 13. Gemkow will neuer Leipziger Oberbürgermeister werden und kandidiert für die CDU zur Wahl am 2. Februar.