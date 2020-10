Autobahnausbau in Mittelhessen : Erste Bäume fallen für A49 - Polizei räumt Protestlager

Autobahnausbau in Mittelhessen

Stadtallendorf Die Rodungsarbeiten in Mittelhessen zum Weiterbau der Autobahn 49 haben begonnen. Ein Großaufgebot der Polizei löste Sitzblocken von Protestlern auf und räumte Lager von Umweltaktivisten.

Die Polizei sperrte das betroffene Areal im Herrenwald bei Stadtallendorf am Donnerstag ab und begann am Nachmittag mit der Räumung von Aktivisten-Baumhäusern und Plattformen. Spezialkräfte waren im Einsatz, um die Menschen aus den Bäumen auf den Boden zu holen. Die Polizei sprach von etwa 20 bis 40 Aktivisten, die sich in den Bäumen verschanzt hätten.