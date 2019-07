Posse um den BER : Ein Bild von einem Flughafen

Das Ölgemälde „Willkommen und Abschied“ misst fünf mal zwei Meter und hängt im Rathaus von Schönefeld bei Berlin. Foto: Ursula Brunner

Berlin Der Flughafen Berlin-Brandenburg ist längst fertig – zumindest auf einem Bild, das seit 2008 im Rathaus von Schönefeld bei Berlin hängt. Die Realität ist trister: Die Eröffnung wurde jetzt erneut verschoben, diesmal auf Oktober 2020.

Das Ganze klingt wie von Jan Böhmermann ausgedacht: Zeitgleich mit den jüngsten Schlagzeilen über Pannen, Personalwechsel und Kostensteigerungen hat eine Reporterin des RBB ein Bild aufgestöbert, das einen fertigen Flughafen zeigt. Fünf Meter breit und zwei Meter hoch ist das Ölgemälde, das Motiv wirkt fast fotorealistisch und seltsam ungelenk zugleich. Das gläserne Hauptterminal glitzert in der Sonne, vier Flugzeuge rangieren am Boden, zwei weitere ziehen ihre Bahnen am Himmel – und auf dem Rollfeld stehen stolz nicht weniger als 25 Politiker. Ihre Körpersprache sagt: Dieser Flughafen ist unser Werk, und geplant haben wir ihn mit links.

Bekanntlich kam es etwas anders. Seit Fertigstellung des Bildes kamen und gingen vier Flughafen-Geschäftsführer. Anstatt der geplanten zwei Milliarden Euro wird der BER mindestens sieben Milliarden kosten. Die einst für 2011 geplante Eröffnung soll, wie am Montag bekannt wurde, im Oktober 2020 stattfinden. Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup hat sie verkündet, intern vor den Gesellschaftern aber angeblich schon wieder in Frage gestellt. Der TÜV Rheinland hatte die Dauerbaustelle inspiziert und insgesamt 11.581 Mängel gelistet, 9407 stuften die Ingenieure und Techniker als „wesentliche Mängel“ ein. Und durch den „Geisterbahnhof“ muss die Bahn unverändert täglich leere Züge fahren lassen, damit die Luft zirkuliert, sonst würde die Anlage bald verrotten.

Erst vor Kurzem plädierte der Berliner CDU-Politiker und BER-Experte Christian Gräff für die Aufgabe der Baustelle. Das Projekt sei unbeherrschbar geworden, sagte er der „Berliner Morgenpost“. Man solle „kein Steuergeld mehr verschwenden“, sondern „die Flughäfen Tegel und Schönefeld renovieren und einen neuen Standort im weiteren Umland suchen“. So weit die hässliche Realität.

Umso prächtiger ist das goldgerahmte Ölbild, das seit elf Jahren den Saal des Rathauses der Gemeinde Schönefeld bei Berlin ziert – gegenüber vom Gemeindewappen und als Abwechslung etwa zu drögen Flächennutzungsplänen an anderen Wänden. Der Bürgermeister gab das Bild einst in Auftrag, Anlass war die Verabschiedung des Landrats und eines Ortsteilbürgermeisters im Februar 2008.

Udo Haase (parteilos), nach wie vor Schönefelds Bürgermeister, versteht den Spott nicht recht. Er betont, die Entstehung des Bildes dürfe man nicht aus dem Zusammenhang reißen: „Das war anderthalb Jahre nach dem ersten Spatenstich“, sagt er, „alle waren optimistisch! Mit dem, was danach passierte, konnte ja niemand rechnen.“

Zu sehen sind auf dem Bild sämtliche Gemeindevertreter aus den Jahren 2001 bis 2008, dazu der Landrat sowie Matthias Platzeck (SPD), damals Ministerpräsident Brandenburgs. Das einstige Dorf mit den anderthalb Großflughäfen ist seitdem zur reichsten Kleinstadt Brandenburgs angewachsen, die Gewerbesteuereinnahmen fließen, 2000 Wohnungen sind derzeit im Bau. Das gigantische Bild wirkt wie ein Mahnmal gegen verfrühte Feierlaune: Vier der 25 abgebildeten Personen sind inzwischen verstorben, und vom Flughafen stimmt nicht einmal mehr der Name: „BBI“ steht auf dem Bild, für „Berlin Brandenburg International“. Dabei war das Kürzel BBI längst an den indischen Flughafen Bhubaneswar vergeben.

Als wäre all das nicht skurril genug, wurde das Bild nicht von irgendwem gemalt, sondern von Künstlern, die absolute Originale sind, sich aber auf Kopien Alter Meister spezialisiert haben. Die exzentrischen Brüder Eugen, Michael und Semjon Posin, geboren in den 40er-Jahren in Sibirien, gerieten nach dem zehnjährigen Studium an Kunsthochschule und Kunstakademie Leningrad in Konflikt mit dem Sowjet-Regime. So wanderten sie aus, über Paris und London nach Berlin-Neukölln.

Von dort aus versenden die Medien-Lieblinge akkurate Kopien der berühmtesten Bilder an Kunden in aller Welt, für vier- und teils auch fünfstellige Summen. Das ist legal, solange die Künstler seit mindestens 70 Jahren tot sind und die Kopisten ihre Werke nicht als Originale ausgeben, was den Posins ohnehin fernliegt. Das Geschäft brummt, ihre Website gibt es in neun Sprachen, darunter Serbokroatisch, Vietnamesisch und Chinesisch.

Ihr größter Fan ist der Brandenburger Unternehmer Gerold Schellstede, der in einem seiner Hotels mehr als 100 Bilder der Brüder ausstellt. Bis er die zusammen hatte, dauerte es: Allein an seiner persönlichen „Mona Lisa“ saßen die Brüder drei Jahre lang, bis jeder Fleck und jeder Riss ihren Anforderungen entsprach. Hinzu kam etwa Rembrandts monumentale „Nachtwache“, 15 Quadratmeter groß und auch für Gutachter kaum vom Original zu unterscheiden.