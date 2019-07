Hubschrauberpilotin stirbt : Erneut tödlicher Absturz bei der Bundeswehr

Ein Bundeswehrhubschrauber im Anflug auf die Absturzstelle. Im Hintergrund sind Einsatzfahrzeuge der Bundeswehr in der Nähe von Hameln zu sehen. Foto: dpa/Stefan Simonsen

Eine Woche nach dem Unfalltod eines Kampfpiloten beim Zusammenstoß zweier Eurofighter hat die Bundeswehr erneut ein Todesopfer durch einen Absturz zu beklagen. Über die genauen Hintergründe ist noch wenig bekannt.

Am frühen Montag Nachmittag soll eine Hubschrauberpilotin in der Nähe der Stadt Hameln ums Leben gekommen sein. Die Bundeswehr bestätigte den Unfall, machte zum Schicksal der beiden Besatzungsmitglieder aber zunächst keine Angaben. Die Polizei sprach davon, dass mindestens ein Mensch ums Leben gekommen sei.

Der leichte Eurocopter-Hubschrauber vom Typ EC135 soll nach ersten Berichten tief geflogen, an einem Waldrand abgestürzt und in Flammen aufgegangen sein. In dem Wald nahe Aerzen seien mehrere Brände ausgebrochen. 30 Kilometer von der Absturzstelle hat das Heer bei Bückeburg sein Hubschrauberausbildungszentrum. Der Eurocopter wird zu Luftrettungs- und Überwachungsflügen eingesetzt und dient auch als Schulungshubschrauber. Piloten lernen mit ihm innerhalb von zwölf Monaten nicht nur, das Fluggerät im Sichtflug zu beherrschen, sondern auch den Instrumentenflug und den Sensorflug im nächtlichen Tiefflug. Der Hubschrauber hat zwei Triebwerke.