Ermittlungen eingestellt : Bundeswehr vermisst 21 Gewehre - und 14.833 Schuss Munition

Ein Soldat der Bundeswehr hält ein Gewehr G36 in der Hand (Archivfoto).

Berlin Bundeswehrwaffen können gestohlen werden oder im Matsch von Truppenübungsplätzen auf Nimmerwiedersehen verschwinden. Nach schärferen Sicherheitsmaßnahmen ist die Zahl der Verluste gesunken. Eine Frage bleibt: Was passierte mit mehr als 14.000 Schuss Munition?

Mehr als fünf Jahre nach dem Verschwinden von 14.833 Schuss Munition aus Beständen der Bundeswehr sind Ermittlungen ergebnislos eingestellt worden. Die Munition sei im Juni 2014 in einer Kaserne im nordrhein-westfälischen Hilden verschollen, berichtete das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Samstag) unter Berufung auf eine als Verschlusssache eingestufte Liste des Verteidigungsministeriums. Das Ministerium widersprach am Freitag Angaben, Polizei und Staatsanwaltschaft seien in dem Fall nicht eingeschaltet worden.