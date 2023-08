Umgang mit #metoo-Beschuldigungen Was vom „Fall Lindemann“ bleibt

Was also bleibt nach der Einstellung der Ermittlungen gegen Lindemann? Weiterhin ist unklar, was einzelnen Frauen bei den Rammstein-Partys nach den Konzerten geschehen sein könnte und ob es anderen Machtmissbrauch gab. Die mutmaßlich Geschädigten haben sich ausschließlich an Journalisten gewandt, nicht an juristische Instanzen. Es gibt also nur subjektive Berichte, die aus Interviews stammen, nicht aus Verhören. Im Zuge der Ermittlungen der Berliner Staatsanwaltschaft hat unter anderem die YouTuberin Kayla Shyx als Zeugin ausgesagt. Sie hatte in einem Video das Verhalten Lindemanns angeprangert. Damit unterstützte sie die Nordirin Shelby Lynn, die in den sozialen Netzwerken behauptet hatte, anlässlich eines Rammstein-Konzerts in Vilnius (Litauen) unter Drogen gesetzt worden zu sein. Die Berliner Staatsanwaltschaft stellt dagegen nun fest, Shyx‘ Angaben seien zu unkonkret und hätten keine strafrechtlich relevanten Vorfälle beschrieben, die sie tatsächlich selbst erlebt hätte. Es geht also nicht darum, dass ein Opfer irgendwelche Beweise nicht beibringen konnte, um seine Aussage zu belegen. Schon die Aussagen selbst waren unter strafrechtlichem Gesichtspunkt nicht belastbar genug. Das wirft die Frage auf, ob das nicht auch Journalisten hätte auffallen müssen.