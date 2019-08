Darknet-Portal : Ermittler sprengen Kinderpornoplattform in Mecklenburg-Vorpommern

Ermittler sprengen Kinderpornoplattform in Mecklenburg-Vorpommern

Rostock Die Rostocker Staatsanwaltschaft hat in Zusammenarbeit mit internationalen Behörden eine Kinderpornoplattform im Darknet abschalten lassen. Mehrere hundert Nutzer hätten auf mehr als 200.000 illegale kinderpornografische Dateien zugreifen können.

Das teilten am Donnerstag in einer gemeinsamen Pressemitteilung die Staatsanwaltschaft und das Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern mit. Ein deutscher Nutzer sei inzwischen festgenommen worden.

Der Server der Plattform wurde von einem Anbieter in Dubai vermietet, wie die Staatsanwaltschaft erklärte. Er stand allerdings in einem Rechenzentrum in den Niederlanden, wo er beschlagnahmt und Daten gesichert wurden.