Silvesterkrawalle vermutet Ermittler finden bei Durchsuchungen illegale Böller im dreistelligen Kilobereich

Sogenannte Kugelbomben sind laut Polizei Großfeuerwerke, von denen eine große Gefahr ausgeht und die nur von Personen mit Fachkenntnissen verwendet werden dürfen. „Empfohlen wird, je nach Kaliber, ein erheblicher Sicherheitsabstand, der an Silvester an stark frequentierten Bereichen, wie beispielsweise der Sonnenallee, schwerlich einzuhalten sein dürfte“, hieß es in der Mitteilung.