Romantik in Erlangen : Freundin überrascht Polizist im Dienst mit Hochzeitsantrag

Erlangen In Erlangen hat es einen Polizeieinsatz der besonderen Art gegeben. Die vermeintliche Suche nach Diebesgut hat sich als Heiratsantrag seiner Freundin erwiesen.

Am Freitag war es dann so weit: Dominiks Vorgesetzter rief ihn über Funk zu einem Lastwagen. Dort sollte er Pakete nach gestohlenen Sachen durchsuchen. Als er die Kartons wegstellte, wurde dahinter plötzlich seine Freundin sichtbar. Sie fragte ihn vor Aufregung schluchzend, ob er sie heiraten will. Rund zehn Minuten musste Denise in dem Wagen auf ihren Liebsten warten: „Es war total aufregend. Ich habe seine Stimme gehört, und es kam mir echt ewig vor.“