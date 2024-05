Absage des Konzerts in Erfurt Polizei hält Crew von Mark Forster für Einbrecher

Fußballspiel statt jubelnder Fans in der Erfurter Messehalle: Nach der kurzfristigen Absage des Konzerts von Sänger Mark Forster in der Thüringer Landeshauptstadt nutzten die für den Bühnenaufbau bereits angereisten Mitarbeiter die freie Zeit und spielten in der riesigen Halle Fußball. Der Wachdienst hielt sie in der Nacht zu Sonntag für Einbrecher und rief die Polizei, wie die Beamten am Montag mitteilten. Die angerückten Polizisten konnten die Sachlage relativ schnell klären und begleiteten sie aus der Halle in ihre Busse.