Evakuierung Großeinsatz nach Amokdrohung an Erfurter Schule

Erfurt · Ein anonymer Anrufer kündigt eine Amoktat an einer Regelschule in Erfurt an. Die Polizei rückt mit einem Großaufgebot aus. So ist die Lage.

06.03.2024 , 13:21 Uhr

An einer Regelschule in der Erfurter Altstadt hat es am Mittwoch eine Amokdrohung gegeben. Die Schulleitung habe die Polizei über einen anonymen Anruf informiert, in dem eine „Amoktat“ angekündigt worden sei, teilte das Lagezentrum mit. Die Schule wird demnach derzeit evakuiert. Zuvor hatte die „Bild“ berichtet. Wie die Polizei NRW Amokläufe verhindern will Pilotprojekt in Kleve Wie die Polizei NRW Amokläufe verhindern will Was genau für eine Straftat angedroht wurde, dazu konnten zunächst keine Angaben gemacht werden. Die Polizei ist den Angaben nach mit einem Großaufgebot vor Ort. Lehrer und Schüler werden betreut, sagte ein Polizeisprecher. Das Schulgebäude wurde gesichert.

(esch/dpa)