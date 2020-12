3,7 auf der Richterskala : Leichtes Erdbeben erschüttert Teile der Schwäbischen Alb

Eindrücke aus der Schwäbischen Alb in Baden-Württemberg. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Burladingen Am frühen Dienstagmorgen ist es in Baden-Württemberg zu einem leichten Erdbeben gekommen. Die Erdstöße waren Experten zufolge in einem Umkreis von rund 30 Kilometern um das Örtchen Burladingen zu spüren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Auf der Schwäbischen Alb hat es am frühen Dienstagmorgen ein leichtes, aber spürbares Erdbeben gegeben. Das Zentrum des Bebens mit einer Stärke von 3,7 lag westlich von Burladingen (Zollernalbkreis), wie der Erdbebendienst Südwest mitteilte. Die Erdstöße um 0.25 Uhr seien vermutlich in einem Umkreis von 30 Kilometern zu spüren gewesen.

Das Lagezentrum des Innenministeriums in Baden-Württemberg berichtete von mehreren besorgten Anrufen aus der Region. Auch ein Riss in einer Straße sei gemeldet worden. Größere Schäden oder gar Verletzte habe es aber nach ersten Erkenntnissen nicht gegeben. In der Gegend kommt es immer wieder zu leichteren Erdstößen.

(th/dpa)