Stärke 3,8 auf der Richterskala : Leichtes Erdbeben in der Schwäbischen Alb

Foto: Shutterstock/Andrey VP Ein Seismograph zeichnet ein Erdbeben auf.

Freiburg In Teilen der Schwäbischen Alb hat sich in der Nacht zum Montag ein Erdbeben der Stärke 3,8 ereignet. Der Polizei sind bisher keine Schäden bekannt. Immer wieder kommt es in der Region zu Beben - oft sind sie aber viel schwächer.

Der Erdstoß nahe Albstadt im baden-württembergischen Zollernalbkreis hatte die Stärke 3,8, wie der Erdbebendienst Südwest auf seiner Internetseite mitteilte. Das Beben war demnach vermutlich im Umkreis von etwa 30 Kilometern spürbar.

Um 01:59 Uhr kam es im Bereich #Albstadt zu einem #Erdbeben. Wir bekommen derzeit mehrere Bürgerhinweisen aus dem #Zollernalbkreis.

Etwaige Schäden, die durch das Beben verursacht wurden, bitten an die Polizei melden. — Polizei Tuttlingen (@PolizeiTUT) 4. November 2019

Die Polizei Tuttlingen berichtete im Kurzbotschaftendienst Twitter von "mehreren Bürgerhinweisen" zu dem Beben, das sich um 01.59 Uhr ereignete. Von Schäden war zunächst nichts bekannt.

Erdbeben sind in der Region keine Seltenheit. Häufig fallen sie deutlich schwächer aus als das Beben in der Nacht zum Montag.

