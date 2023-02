Laut Deutschem Geoforschungszentrum Wie groß die Erdbeben-Gefahr in Deutschland ist

Das stärkste in Deutschland erfasste Erdbeben liegt laut Deutschem Geoforschungszentrum (GFZ) mehr als hundert Jahre zurück. Es handelte sich um ein Beben im Jahr 1911 auf der Schwäbischen Alb in Baden-Württemberg, wie Oliver Heidbach, Leiter einer Forschungsgruppe am GFZ in Potsdam und Professor für Geophysik an der Technischen Universität Berlin, am Mittwoch sagte. Die seismische Aktivität sei in Deutschland grundsätzlich moderat bis gering. Das Land liege nicht in der Nähe einer tektonischen Plattengrenze.