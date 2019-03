Bundesweit Gebäude nach Drohungen evakuiert: Polizei gibt Entwarnung für alle Rathäuser

Berlin Am Dienstagmorgen sind in mehreren deutschen Städten Rathäuser, Verwaltungsgebäude und auch ein Kindergarten nach Droh-Nachrichten evakuiert worden. Mittlerweile gibt es für alle Städte Entwarnung.

Die Einrichtungen waren am Dienstagvormittag über mehrere Stunden lahmgelegt, nach und nach gab es am Mittag Entwarnung. Gefunden wurde nichts. Betroffen waren Augsburg, Göttingen, Kaiserslautern, Chemnitz, Neunkirchen im Saarland und Rendsburg in Schleswig-Holstein.