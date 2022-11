Entlastungen, Bahn, Warn-SMS Das ändert sich im Dezember

Am bundesweiten sogenannten Warntag am 8. Dezember wird erstmals das nach der Flutkatastrophe in Westdeutschland im Juli 2021 aufgebaute sogenannte Cell Broadcasting-Warnsystem großflächig getestet. Es soll Menschen bei Katastrophen alarmieren, indem offizielle SMS-Nachrichten der Behörden automatisch an alle Handys und sonstigen Endgeräte verschickt werden, die in dem betroffenen Bereich mit dem Mobilfunknetz verbunden sind. Am Warntag werden auch andere Warnsysteme getestet, etwa Sirenen.