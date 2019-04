Vierstündige Not-OP : Enthüllungsjournalist Günter Wallraff bei Fahrradunfall in Köln schwer verletzt

Enthüllungsjournalist Günter Wallraff bei Fahrradunfall in Köln schwer verletzt

Köln Günter Wallraff ist nach einem Fahrradunfall vier Stunden lang operiert worden. Er war in Köln gestürzt und hatte sich eine komplizierte Oberschenkelverletzung zugezogen.

Der Journalist und Schriftsteller Günter Wallraff hat sich bei einem Sturz mit dem Fahrrad schwer verletzt. „Ich bin noch in der Klinik, das dauert alles noch“, sagte der 76-Jährige am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Köln. Er sei vier Stunden lang operiert worden. Zuvor hatte der „Kölner Stadt-Anzeiger“ online berichtet.