Auf Strecke zwischen Enschede und NRW Zoll und Polizei stoppen Drogenkuriere im Zug

„In einem Zug zwischen Enschede und Münster trafen wir einen jungen Mann an, der 25 Gramm Kokain, 5 Gramm Heroin und 11 Gramm Streckmittel in seine Jacke eingearbeitet hatte“, fasst Michael Kruthoff, Leiter der Kontrolleinheiten des Hauptzollamts Münster und Einsatzleiter, den größten Fund des Abends zusammen. „Der Mann sitzt jetzt in Untersuchungshaft.“