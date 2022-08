Eltville im Rheingau : Mann findet Granate am Rheinufer und bringt sie zur Polizei

Eltville In einem ausgetrockneten Teil des Rheins in Eltville hat ein Mann einen Gegenstand gefunden und zur Polizei gebracht. Dort stellte sich heraus, dass es sich um eine Granate handelt.

Ein Mann hat am Rheinufer in Eltville im Rheingau eine Granate gefunden und sie zu einer Polizeistation gebracht. Der Mann habe den am Montag in einem ausgetrockneten Teil des Flussbettes entdeckten metallenen Gegenstand nicht recht einordnen können, teilte die Polizei am Dienstag mit. Er habe sich entschlossen, mit dem Fundstück zur örtlichen Polizei zu gehen. Dort sei schnell erkannt worden, dass es sich um eine Sprenggranate handele.