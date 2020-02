Ärger im Vorfeld von Semperopernball : Eklat um Orden für Ägyptens Präsident Al-Sisi hat Nachspiel

Dresden Der Semperopernball in Dresden wurde überschattet von der Ordensverleihung an den ägyptischen Machthaber al-Sisi. Nachdem der Preis nun aberkannt wurde, und der Ball stattgefunden hat, gibt es nun ein politisches Nachspiel.

Der Eklat um den Semperopernball-Orden für Ägyptens Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi hat ein Nachspiel. „Es muss darum gehen, die Fehler aufzuarbeiten und künftig zu vermeiden“, sagte Sachsens Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU) am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Der Verzicht auf Preisverleihungen und die Rücknahme der umstrittenen Entscheidung seien „ein erster Schritt“.

Der Opernballverein hatte Al-Sisi trotz öffentlicher Kritik in Kairo einen seiner St.-Georgs-Orden überreicht - in der Kategorie Politik und Kultur. Der frühere General und Armeechef war 2013 nach einem Militärputsch an die Macht gekommen und 2014 als Präsident vereidigt worden. Seitdem geht er mit harter Hand gegen Oppositionelle und Kritiker vor, Meinungs- und Versammlungsfreiheit sind stark eingeschränkt.