In Oberbayern Zwei Tote und drei Verletzte bei Unfall

Beim Frontalzusammenstoß zweier Autos in Eiselfing im Landkreis Rosenheim sind am Freitagabend zwei Autofahrer im Alter von 18 und 46 Jahren ums Leben gekommen. Die Frau und die beiden Kinder des 46-Jährigen, die im Auto mitfuhren, wurden schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Wie ein Polizeisprecher am Samstagmorgen sagte, schwebte keiner der Verletzten in Lebensgefahr.