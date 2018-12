Große Freude über Nachwuchs: Eisbärenbaby im Tierpark Berlin geboren

Berlin Nicht immer hatte der Tierpark Berlin Glück mit Nachwuchs bei seinen Eisbären. Nun soll alles anders werden: Am Samstag hat Eisbärin Tonja ein noch meerschweinchengroßes Jungtier zur Welt gebracht - und es gibt bereits erste Bilder.

Der Tierpark in Berlin-Friedrichsfelde informierte am Montag über den Nachwuchs. Das Jungtier sei um 2.33 Uhr am Samstag zur Welt gekommen. Fotos einer Überwachungskamera aus dem Stall zeigten etwa, wie der Nachwuchs auf dem Bauch der Mutter liegt.