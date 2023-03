Einwanderung seit 1950 23 Prozent der Bevölkerung hat eine Einwanderungsgeschichte

Fast ein Viertel der in Deutschland lebenden Menschen hat eine Einwanderungsgeschichte. Wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte, lebten 2021 knapp 19 Millionen Menschen in der Bundesrepublik, die entweder selbst oder deren beide Elternteile seit 1950 eingewandert sind. Ihr Anteil an der Bevölkerung betrug 23 Prozent.