Einschränkungen des Testangebotes : Wer die Corona-Tests jetzt noch kostenlos bekommt

Ab Anfang Juli ist der Corona-Bürgertest an den Teststellen kostenpflichtig. Das gilt aber nicht für alle. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Berlin Corona-Teststationen gab es zwischenzeitlich fast an jeder Imbissbude. Nun laufen die kostenlosen Schnelltests aus. Für die meisten heißt es künftig: Test selbst bezahlen oder zumindest einen Teil davon. Doch es gibt noch einige Fragezeichen.

Mal eben kostenlos auf Corona testen - damit ist nun nach mehr als einem Jahr vorerst Schluss. Schnelltests auf Staats- und damit Steuerzahlerkosten an Teststationen oder in Apotheken soll es ab Donnerstag nur noch für bestimmte Gruppen geben. Andere müssen drei Euro zuzahlen. Darauf hatten sich Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) in der vergangenen Woche geeinigt.