10.000 Euro Schaden : Einsatzkräfte in Wolfsburg mit Feuerwerk angegriffen

Einsatzkräfte in Wolfsburg mit Feuerwerk angegriffen

Wolfsburg Polizisten und Feuerwehrleute sind in der Silvesternacht bei einem Einsatz in Wolfsburg mit Raketen, Böllern und Leuchtmunition angegriffen worden. Derzeit werteten die Ermittler im Internet kursierende Handyvideos zu den Attacken aus.

„Es war eine brenzlige Situation“, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Zuvor waren in der Schule im Stadtteil Westhagen Fensterscheiben zerstört und Knallkörper in Klassenzimmern gezündet worden.