Bundesrat beschließt neues Gesetz : Einsatzkräfte dürfen lebensrettende Maßnahmen einleiten

Berlin Das Gesetz gibt den Notfallsanitätern mehr Rechtssicherheit. Sie können früher eingreifen, wenn am Unfallort Lebensgefahr oder Folgeschäden drohen. Außerdem sollen Assistenzberufe attraktiver gemacht werden.

Notfallsanitäter haben bei ihren Einsätzen künftig mehr Rechtssicherheit: Sie dürfen auch schon vor Eintreffen eines Notarztes am Unfallort bestimmte lebenserhaltende Eingriffe an Patienten vornehmen. Dies regelt ein neues Gesetz, das der Bundesrat am Freitag beschlossen hat. Voraussetzung ist, dass Lebensgefahr besteht oder schwere Folgeschäden drohen.