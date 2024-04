Einkommensverteilung in Deutschland Jeder Fünfte von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht

Dass die Zahlen stagnieren und sich immerhin nicht verschlechtert haben, wertet der Kölner Armutsforscher Christoph Butterwegge nicht als Erfolg: „Das sollte die Politik nicht beruhigen.“ In Wahrheit seien mehr Menschen arm, als solche Statistiken zeigen. „Armut breitet sich in die Mittelschicht aus.“ Auch Volkswirtin Irene Becker, die sich mit empirischer Verteilungsforschung beschäftigt, ist sicher, dass die Statistik das Ausmaß an Armut in der Bevölkerung nicht ausreichend abbildet.