Einkaufscenter in Stuhr: Feuerwehrmann wäscht Friseurkundin Farbe aus den Haaren Stuhr: Feuerwehrmann wäscht Friseurkundin Farbe aus Haaren

Erste Hilfe nach Brand in Einkaufscenter

Stuhr Haare löschen? Für die Feuerwehr hat es in der Nähe von Bremen am Mittwoch neben dem Löschen eines Feuers einen weiteren, eher ungewöhnlichen Einsatz gegeben.

Bei einem Brand in einem Einkaufszentrum in Stuhr haben die Einsatzkräfte am Mittwoch nicht nur ein Feuer gelöscht, sondern auch einer Friseurkundin die Haare ausgewaschen. „Ich habe mir gerade Strähnchen machen lassen, als der Feueralarm losging“, berichtete die Kundin der Fernsehnachrichtenagentur Nonstopnews. Im Friseurumhang rettete sich die Frau mit den anderen Besuchern des Einkaufszentrums nach draußen.